Козак: российское гражданство за четыре года получили около миллиона украинцев

В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли 978 тысяч украинцев. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как уточнил чиновник в интервью французскому внешнеполитическому журналу Politique Internationale, текст которого размещен на сайте посольства РФ во Франции, всего на территории России находятся и поставлены на миграционный учет в 2019-2020 годах около 2,5 миллиона граждан Украины. Козак уточнил, что отдельными данными по жителям Донбасса в администрации не располагают.

При этом к настоящему времени российские паспорта получили около 470 тысяч жителей Донбасса, добавил чиновник. Он отметил, что упрощенный порядок предоставления им гражданства РФ был принят Москвой в качестве гуманитарной меры. При этом Козак заверил, что процедуру нельзя рассматривать как инструмент последующего включения ДНР и ЛНР в состав России.

По словам замглавы администрации президента, упрощенный порядок предоставления российского гражданства будет отменен после урегулирования ситуации в Донбассе.