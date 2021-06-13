Более 260 тысяч жителей ДНР получили российский паспорт

В самопровозглашенной Донецкой народной республике на Украине уже более 260 тысяч жителей получили российские паспорта. О количестве жителей ДНР, у которых есть двойное гражданство, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Более 260 тысяч жителей нашей республики на данный момент получили российский паспорт. Вместе с Луганской народной республикой - это более полумиллиона человек», - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

В ноябре 2020 года гражданство РФ по упрощенной схеме получили более 170 тысяч жителей ДНР. Указ об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей обеих самопровозглашенных республик подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года.