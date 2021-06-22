В своей статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit президент России Владимир Путин рассказал, что привело к украинской трагедии в 2014 году.

Глава государства отметил, что многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с Западом, либо с Россией.

«Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года», - подчеркнул президент.

Путин добавил, что Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине, с чего, собственно, все и началось.

«Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» - отметил глава государства.

Статья российского президента Владимира Путина опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit. Она приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.