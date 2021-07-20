Врач назвал новую опасность после снятия ограничений по коронавирусу

Глава Детского научно-клинического центра детских инфекций ФМБА России, заслуженный деятель науки РФ Юрий Лобзин предположил, что после окончания ограничений по COVID-19 есть риск возникновения всплеска заболеваемости менингококковой инфекции.

В своих прогнозах, представленных на конференции «Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 - забота о здоровье и долголетии», специалист ссылается на периодичность подъемов и спадов заболеваемости, которая характерна для инфекции.

«Существует высокая вероятность того, что после окончания локдауна, связанного с коронавирусом, мы столкнемся с резким эпидемическим подъемом заболевания», - цитирует РИА Новости специалиста.

При этом Лобзин предупредил, что заболевание более чем в половине случаев протекает с развитием генерализованных форм, которые чреваты тяжелыми последствиями вплоть до летальных исходов.

По мнению инфекциониста, необходимо вести работу по увеличению числа вакцинируемых лиц за счет региональных календарей и программ.