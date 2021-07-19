Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что из-за роста числа заболевший коронавирусом в стране можно говорить о входе страны в четвертую волну COVID-19. Об этом он заявил на брифинге по итогам совета министров.

«Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие», - цитирует РИА Новости слова Атталя.

По словам официального представителя, число заболевших в стране за неделю увеличилось вдвое и достигло 10 тысяч в день.

Ранее во Франции решили ужесточить ограничения, связанные с распространением коронавируса. Новые меры коснутся медицинских работников.