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Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19

Алексей Курильченко
22:02 19.07.2021
Представитель правительства Франции заявил о начала четвертой волны коронавируса в стране.
Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19
© Фото: Alexis Sciard Keystone Press Agency Globallookpress
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Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что из-за роста числа заболевший коронавирусом в стране можно говорить о входе страны в четвертую волну COVID-19. Об этом он заявил на брифинге по итогам совета министров.

«Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие», - цитирует РИА Новости слова Атталя.

По словам официального представителя, число заболевших в стране за неделю увеличилось вдвое и достигло 10 тысяч в день.

Ранее во Франции решили ужесточить ограничения, связанные с распространением коронавируса. Новые меры коснутся медицинских работников.

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