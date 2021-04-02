Головная боль может указывать на опасные заболевания

Головные боли могут свидетельствовать об опасных заболеваниях, связанных с нарушениями в работе сосудов, повреждением и опухолью мозга, а также отличных от нормальных значениях внутричерепного давления. Об этом рассказали в Национальной службе здравоохранения США.

Кроме этого, головная боль может сигнализировать о наличии инфекции. Примером здесь является тот же менингит. Также, по данным Express, боль может появиться из-за злоупотребления лекарственными препаратами, в частности, обезболивающими.

Ранее врач объяснил, что боль при невралгии тройничного нерва может очень походить на зубную. Ее особенностью будет являться электрическое пробирающее ощущение.