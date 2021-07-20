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Россиянам дали инструкцию по защите денег в банке

Светлана Иванова
12:18 20.07.2021
Не стоит хранить накопления свыше 1,4 миллиона рублей в одном банке, потому что только эта сумма защищена государственным агентством по страхованию вкладов.
Россиянам дали инструкцию по защите денег в банке
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Финансист перечислила несколько случаев, когда гражданин рискует потерять деньги в банке. Как объяснила генеральный директор финансовой компании Анастасия Ускова, такой вариант развития событий возможен в нескольких случаях: если банк лишится лицензии, а вклад не застрахован в АСВ либо средства на нем превышают лимит в 1,4 миллиона рублей; если ставки по депозиту ниже инфляции; если средства выведут мошенники.

Как пояснила эксперт в комментарии агентству «Прайм», во-первых, не стоит хранить накопления свыше 1,4 миллиона рублей в одном банке, потому что только эта сумма защищена государственным агентством по страхованию вкладов.

Специалист также отметила, что ставки по большинству депозитов,  находящиеся в диапазоне от 4,073% до 5,335%, не компенсируют инфляцию, которая сейчас составляет порядка 6%, поэтому стоит цен обратить внимание на инвестиционные продукты, которые предлагают крупные банки. 

Также финансист призвала помнить о цифровой гигиене и проявлять банальную осмотрительность, в частности, внимательно проверять сайты и сервисы, которые запрашивают информацию по вашей банковской карте, читать отзывы и отказываться от транзакции в случае подозрений, при помощи антивируса проверять компьютер и телефон на наличие вредоносных программ и использовать двойную аутентификацию везде, где это возможно, в том числе разные пин-коды и коды от входа в мобильный банк.

Эксперт напомнила, что никто,  в том числе и сотрудники финансовых организаций, не имеют права запрашивать код из SMS. При этом хорошим решением будет выпуск отдельной виртуальной карты для покупок, тогда данные основной карты не попадут к злоумышленникам, резюмировала специалист.

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