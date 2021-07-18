Россиян предупредили о схемах мошенничества в мессенджерах

Факты мошенничества в мессенджерах в России фиксируются все чаще. Эксперты рассказали россиянам о новых схемах обмана и как их избежать. По мнению специалистов, мошенники используют мгновенные сообщения из-за удобства, дешевизны поддержки и невозможности создателей сервисов в полном объеме контролировать пересылаемый контент. Об этом сообщают «Известия».

Большинство схем обмана пользователей, как уточнили Viber, можно разделить на четыре варианта. Чаще всего злоумышленники пишут или звонят после размещения онлайн-объявления, предлагая пользователям, которые ответили, ссылку на ложную оплату товара. Также работает стандартная схема с «банковскими сотрудниками».

Помимо этого, актуальны фейковые ссылки на розыгрыши и конкурсы, которые ведут на поддельные страницы. Также, мошенники могут отправлять ложные сообщения о получении субсидий или социальных выплат. Используя разные уловки, они пытаются узнать данные банковских карт пользователей или присылают поддельную ссылку для оплаты.

«Для того чтобы определить, с кем вы общаетесь – настоящими компаниями или самозванцами, вы можете сравнить данные с официального сайта банка: в мошеннических аккаунтах нередко есть отличия от оригинала», – уточнили в Viber.

По данным «Лаборатории Касперского», фишинговые ссылки в РФ чаще всего распространяются через WhatsApp — в 83% случаев. На втором месте – Viber: на него приходится каждая десятая подобная атака. Доля подобных мошеннических схем в Telegram составляет 7%. Эксперты проводили анализ в период с декабря 2020-го по май 2021 года.

Ранее специалист в области кибербезопасности Джек Мур рассказал, как защитить WhatsApp от мошенников. По его словам, скачивать приложение WhatsApp следует только из проверенных источников - официальных магазинов App Store или Google Play. Не рекомендуется также подключаться к неизвестным Wi-Fi сетям на смартфоне без использования VPN, поскольку в этом случае хакеры могут узнать уникальный MAC-адрес телефона и с его помощью получить данные жертвы мошенничества.