Первый срок: в США дали восемь месяцев тюрьмы участнику штурма Капитолия

В США впервые дали «реальный срок» по делу о штурме Капитолия, у стен которого в начале года произошли несанкционированные акции протеста.

Житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев тюрьмы, а также обязан выплатить две тысячи долларов штрафа «за создание помех официальному мероприятию».

После освобождения мужчина на протяжении двух лет будет находиться под судебным надзором.

Осужденный стал известен благодаря своим селфи в зале заседаний Сената, позже этот факт для суда стал отягчающим обстоятельством.

Беспорядки у Капитолия вспыхнули в январе 2021 года после президентских выборов в США. Толпа в несколько сотен человек, поддерживающая 45-го главу страны Дональда Трампа, ворвалась в здание.

Участники беспорядков попытались сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах американского президента. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ для разгона протестующих. В ходе столкновений погибли несколько человек.