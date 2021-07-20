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Первый срок: в США дали восемь месяцев тюрьмы участнику штурма Капитолия

Светлана Иванова
11:40 20.07.2021
Жителя штата Флорида приговорили к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в две тысячи долларов «за создание помех официальному мероприятию».
Первый срок: в США дали восемь месяцев тюрьмы участнику штурма Капитолия
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В США впервые дали «реальный срок» по делу о штурме Капитолия, у стен которого в начале года произошли несанкционированные акции протеста.

Житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев тюрьмы, а также обязан выплатить две тысячи долларов штрафа «за создание помех официальному мероприятию».

После освобождения мужчина на протяжении двух лет будет  находиться под судебным надзором.

Осужденный стал известен благодаря своим селфи в зале заседаний Сената, позже этот факт для суда стал отягчающим обстоятельством.

Беспорядки у Капитолия вспыхнули в январе 2021 года после президентских выборов в США. Толпа в несколько сотен человек, поддерживающая 45-го главу страны Дональда Трампа, ворвалась в здание.

Участники беспорядков попытались сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах американского президента. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ для разгона протестующих. В ходе столкновений погибли несколько человек.

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