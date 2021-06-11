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СМИ: участники штурма Капитолия в США подвергаются жестокому обращению в тюрьме

Алена Миронова
13:16 11.06.2021
Подозреваемые, причастные к штурму Капитолия в США, сообщают о жестоком обращении в тюрьме.
СМИ: участники штурма Капитолия в США подвергаются жестокому обращению в тюрьме
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Подозреваемые, причастные к штурму Капитолия в США 6 января, подвергаются жестокому обращению в тюрьме Вашингтона, в округе Колумбия. Об этом пишет Daily Mail.

Адвокат Джозеф Макбрайд, представляющий одного из подозреваемых, сравнил тюрьму в Вашингтоне с «заливом Гуантанамо». Он отметил, что подозреваемые содержатся в одиночных камерах размером с шкаф до 24 часов в сутки, а общаются с ними как с «домашними террористами», передает издание.

По словам адвоката, в апреле в тюрьме находились порядка 30 подозреваемых в протестах против Капитолия. Его клиента освободили под домашний арест спустя три месяца. Многих также освободили под домашний арест или же перевели в другую тюрьму.

Другой мятежник, Райан Самсел, якобы был настолько сильно избит охранником, что ему приходилось зашивать челюсть. Об этом в интервью СМИ заявила его адвокат Элизабет Паскуалини. Мужчину обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов во время восстания.

В департаменте исправительных учреждений отрицают причастность к этому своих охранников, однако все же Паскуалини просит перевести ее клиента в другую тюрьму в целях собственной защиты.

Ричард Барнетт, закинувший ноги на стол спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, отправил электронное письмо Daily Mail, где написал, что тюремные охранники изо всех сил старались довести до того, чтобы подозреваемые были сломлены психологически.

Отмечается, что подозреваемых кормили очень плохо, мало и практически всегда «несъедобно».

Тюрьма имеет женское и мужское крыло. Согласно предоставленной информации, жестокое обращение было также и по отношению к Лизе Эйснехарт - она находилась в одиночной камере 23 часа, а иногда и целые сутки. При выходе из камеры, как отмечается, она была скована цепями. Адвокат женщины подал ходатайство о том, чтобы переселить женщину в нормальную камеру. На один день ее действительно случайно перевели в другое место - у нее даже была возможность тренироваться на беговой дорожке, принимать душ, когда хочется, стирать одежду, подогревать еду. Однако, как отмечается, через день ее уже снова перевели обратно.

Напомним, сторонники 45-го президента США Дональда Трампа в начале января ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Участники беспорядков попытались сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента США. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. В ходе столкновений погибли несколько человек.

В штурме Капитолия в США обвинили более 300 человек.

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