В РФ заключены первые контракты на антидроновую систему «Репеллент»

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что в России заключены первые контракты на экспортную поставку комплексов противодействия беспилотникам «Репеллент» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Об этом он сообщил во вторник журналистам.

Михеев не уточнил, в каких странах будут поставлены указанные комплексы.

Ранее Александр Михеев заявил, что пять стран интересуются приобретением российского истребителя пятого поколения Су-57, с ними ведутся переговоры.

Накануне стало известно, что на авиасалоне МАКС-2021 представят комплексы связи, а также навигации и опознавания для Су-57.