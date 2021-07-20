В РФ заключены первые контракты на антидроновую систему «Репеллент»
РФ реализует контракты по поставкам иностранным заказчикам систем «Репеллент» и «Панцирь» для борьбы с дронами.
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Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что в России заключены первые контракты на экспортную поставку комплексов противодействия беспилотникам «Репеллент» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Об этом он сообщил во вторник журналистам.
Михеев не уточнил, в каких странах будут поставлены указанные комплексы.
Ранее Александр Михеев заявил, что пять стран интересуются приобретением российского истребителя пятого поколения Су-57, с ними ведутся переговоры.
Накануне стало известно, что на авиасалоне МАКС-2021 представят комплексы связи, а также навигации и опознавания для Су-57.