Новейшие комплексы связи для Су-57 представят на МАКС-2021

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 представят комплексы связи, а также навигации и опознавания для истребителя Су-57. В частности, НПП «Полет» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») продемонстрирует на авиасалоне комплекс средств связи С-111.

«Оборудование обеспечивает телефонную радиосвязь и обмен данными самолета с другими летательными аппаратами различного назначения, а также с наземными, воздушными и надводными пунктами управления. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и используются передовые сетевые решения», - сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Также в рамках авиасалона будет представлена объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД).

«В настоящее время терминалы системы ОСНОД установлены на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации - Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи», - говорится в сообщении.

Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в интервью РИА Новости сообщил, что модернизированная версия Су-57 получит расширенные боевые возможности. В частности, Объединенная двигателестроительная корпорация работает над созданием новой силовой установки.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет. В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского кремля.