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Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57

Андрей Аркадьев
11:02 20.07.2021
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения.
Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Пять стран интересуются приобретением российского истребителя пятого поколения Су-57, с ними ведутся переговоры, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации», - сказал он журналистам.

Накануне стало известно, что на авиасалоне МАКС-2021 представят комплексы связи, а также навигации и опознавания для Су-57. Также сообщалось, что модернизированная версия этого истребителя получит расширенные боевые возможности.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что Минобороны с 2022 года должно получать по 12 таких машин.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет. В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского кремля.

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