Москвичей предупредили об «обвале холода»

На этой неделе на европейской части России существенно меняется циркуляция атмосферы, антициклон, вызывавший аномальную жару, уходит в историю, поэтому и погода, которую он определял, тоже меняется. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Вместо блокирующего антициклона наступает зональный перенос, то есть перенос воздушных масс сначала с запада, потом с северо-запада, во второй половине недели даже с севера, северные потоки будут. Это вполне нормальная ситуация, более типична, чем антициклон», - пояснил Вильфанд.

По словам главы Гидрометцентра РФ, погода станет более облачной, возможны кратковременные дожди. При этом никаких резких изменений погодных характеристик в центре Европейской России не ожидается.

«Процесс проходит гораздо более спокойно, медленно, постепенно, резких изменений погодных характеристик, которые представляют опасность, не прогнозируется», - уточнил Вильфанд.

Во второй половине дня во вторник, 20 июля, существенных осадков не прогнозируется, температурные показатели будут находиться на уровне 25-26 градусов.

Наиболее заметное понижение температуры начинается с четверга, 22 июля, когда ожидается 22-24 градуса. Ночные температуры также понизятся, они будут находиться в диапазоне 11-15 градусов.

По словам Вильфанда, понижение температурных показателей почти на 10 градусов по сравнению с началом недели покажется «обвалом холода», однако в действительности такой температурный фон является климатической нормой для третьей декады июля.