Семнадцать градусов и дожди: в ЦФО придет резкое похолодание

Температура в Центральном федеральном округе России опустится ниже климатической нормы уже в следующий четверг. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Меняется режим погоды, циркуляция меняется и режим погоды в центре Европейской России. Температура в понедельник будет не выше 30 градусов, максимальное значение – 27-29», - цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд отметил, что уже во вторник температура снизится до 26-27 градусов, однако даже эти цифры все еще выше климатической нормы на четыре градуса. В среду будет 23-25 градусов, что примерно соответствует нормальной температуре для этого времени года. А вот в четверг в ЦФО ожидается от 17 до 20 градусов.

Ранее стало известно, что в южные регионы России придет аномальная жара. До сорока градусов прогнозируется на Кубани и юго-востоке Ростовской области до середины следующей недели. По словам представителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, жара затронет и Крым, однако там воздух прогреется «всего лишь» до 35 градусов тепла.