В Гидрометцентре оценили вероятность новой волны изнуряющего зноя в августе

Согласно долгосрочным прогнозам, средняя температура в августе в Европейской части России и в стране целом ожидается выше нормы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он уточнил, что заключительный месяц лета не принесет в российские регионы аномально низких температурных показателей.

«В целом температура августа ожидается около и выше нормы, это касается не только Москвы, это в целом для Европейской территории России и даже территории страны в целом. Около и выше нормы, не прогнозируется холодных регионов, где температура была бы существенно ниже нормы», - указал Вильфанд.

При этом руководитель Гидрометцентра РФ уточнил, что август ожидается разноплановым в плане температурных показателей: жаркие периоды будут сменяться периодами похолодания.

«Не означает, что каждый день температура будет высокой, выше нормы, это означает, что будут периоды и похолодания, и потепления, но периоды потепления будут более выраженными, а при осреднении температура будет выше нормы», - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что стационирования атмосферы, которое в июле привело к изнуряющему зною, в августе не будет. По словам руководителя Гидрометцентра РФ, погодные перепады являются наиболее комфортными для людей, тогда как однородный режим, наоборот, опасен.

«Это явление (очень жаркая погода) угрожает здоровью человека и жизни человека. Очень жаркая погода совершенно негативно влияет на состояние людей, особенно пожилого возраста, поэтому вот такие вот перепады это замечательное свойство атмосферы», - отметил Вильфанд.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина рассказала, что с понедельника в регионах Центральной России ожидается похолодание, пройдут дожди и грозы.