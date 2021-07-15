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С 2022 года Минобороны будет получать по 12 истребителей Су-57 в год

Андрей Аркадьев
14:12 15.07.2021
Всего с российским военным ведомством подписан контракт на 76 таких машин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей Су-57 в год, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша задача – вместе с кооперацией - выйти на уровень двенадцати машин в год. Всего у нас с Министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин», - сказал глава ОАК.

Слюсарь напомнил, что в декабре прошлого года был поставлен первый серийный Су-57. В этом году запланирована поставка четырех таких машин.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского кремля.

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