Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»

Злоупотребляющие спиртными напитками люди могут столкнуться с проявлениями слабоумия уже 40 годам. Излишние возлияния приводят к усыханию лобной доли, что подтверждается сканированием и многочисленными исследованиями. Врачи благотворительной организации Alzheimer's Society назвали семь признаков ухудшения состояния мозга.

Одним из первых признаков является невозможность сосредоточиться на поставленной задаче, вторая проблема - организационные трудности. Третий тревожный признак- неспособность поставить цель и принять необходимое решение.

Отсутствие мотивации и неспособность понять чувства других людей являются четвертым и пятым признаком «алкогольного Альцгеймера», пишет издание Daily Express. Шестой и седьмой признаки того, что необходимо срочно завязывать со спиртным - проблемы с памятью и беспричинная смена настроения.

Ученые отмечают, что в отличии от болезни Альцгеймера, вызванное алкоголем слабоумие может перестать прогрессировать. Достаточно бросить пить и возможно полное или частичное восстановление тканей мозга.