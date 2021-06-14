Названы пять признаков надвигающейся деменции

Эксперты из британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера назвали пять признаков надвигающегося слабоумия. С их слов, тревожные симптомы могут проявляться даже у пациентов в возрасте до 40 лет.

Первое, на что советуют обратить внимание специалисты, ухудшение зрения и неспособность точно оценить скорость движения объектов и расстояние до них. Трудности с подбором слов, а также частичная утрата речи - второй признак возможной деменции, пишет Daily Express.

Человек может стать раздражительным, неуверенным в себе или подавленным, что также может сигнализировать о наступающей болезни. Потеря памяти и утрата чувства времени и места - четвертый и пятый признак возможной деменции, добавили эксперты.