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Названы пять признаков надвигающейся деменции

Ян Брацкий
06:55 14.06.2021
Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.
Названы пять признаков надвигающейся деменции
© Фото: pixabay.com
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Эксперты из британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера назвали пять признаков надвигающегося слабоумия. С их слов, тревожные симптомы могут проявляться даже у пациентов в возрасте до 40 лет.

Первое, на что советуют обратить внимание специалисты, ухудшение зрения и неспособность точно оценить скорость движения объектов и расстояние до них. Трудности с подбором слов, а также частичная утрата речи - второй признак возможной деменции, пишет Daily Express.

Человек может стать раздражительным, неуверенным в себе или подавленным, что также может сигнализировать о наступающей болезни. Потеря памяти и утрата чувства времени и места - четвертый и пятый признак возможной деменции, добавили эксперты.

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