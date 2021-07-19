В стране и мире Сбившая детей на пешеходном переходе девушка расплакалась в суде Алексей Курильченко Виктория Башкирова, обвиняемая в причинении гибели детей по неосторожности, расплакалась во время оглашения меры пресечения. © Видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы © Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы Читайте нас на: Во время оглашения избранной Тверским судом Москвы меры пресечения Виктория Башкирова, сбившая на машине трех детей, расплакалась. Кадры из зала заседания опубликованы пресс-службой суда. В ходе заседания суд постановил заключить девушку под стражу до 16 сентября. Изначально ее могли оставить под домашним арестом. Трагедия произошла 16 июля. По данным следствия, Башкирова отвлеклась на сообщение в телефоне и не затормозила перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу переходили дети. В результате машина сбила детей - впоследствии двое из них скончались. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика