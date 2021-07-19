Сбившая детей на пешеходном переходе девушка расплакалась в суде
Виктория Башкирова, обвиняемая в причинении гибели детей по неосторожности, расплакалась во время оглашения меры пресечения.
© Видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы © Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы
Во время оглашения избранной Тверским судом Москвы меры пресечения Виктория Башкирова, сбившая на машине трех детей, расплакалась. Кадры из зала заседания опубликованы пресс-службой суда.
В ходе заседания суд постановил заключить девушку под стражу до 16 сентября. Изначально ее могли оставить под домашним арестом.
Трагедия произошла 16 июля. По данным следствия, Башкирова отвлеклась на сообщение в телефоне и не затормозила перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу переходили дети. В результате машина сбила детей - впоследствии двое из них скончались.