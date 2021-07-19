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Сбившая детей на пешеходном переходе девушка расплакалась в суде

Алексей Курильченко
21:12 19.07.2021
Виктория Башкирова, обвиняемая в причинении гибели детей по неосторожности, расплакалась во время оглашения меры пресечения.
© Видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы © Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы
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Во время оглашения избранной Тверским судом Москвы меры пресечения Виктория Башкирова, сбившая на машине трех детей, расплакалась. Кадры из зала заседания опубликованы пресс-службой суда.

В ходе заседания суд постановил заключить девушку под стражу до 16 сентября. Изначально ее могли оставить под домашним арестом.

Трагедия произошла 16 июля. По данным следствия, Башкирова отвлеклась на сообщение в телефоне и не затормозила перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу переходили дети. В результате машина сбила детей - впоследствии двое из них скончались.

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