Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела о сбитых детях из полиции в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела о ДТП в московском районе Солнцево из полиции в СК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России уголовного дела по факту ДТП, приведшего к гибели малолетних детей», – говорится в сообщении.

Решение принято в связи с широким общественным резонансом дела и с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, заявили в ведомстве.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Восемнадцатилетняя студентка Валерия Башкирова за рулем Mazda 3 не заметила и сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Старшие дети, мальчики пяти и трех лет, позже скончались в больнице. У девятимесячной девочки диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, ей оказывается медицинская помощь. Суд отправил Башкирову под домашний арест минимум до 15 сентября.

В прокуратуре ранее заявили, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящий момент нет.