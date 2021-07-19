Опубликованы кадры судебного заседания со сбившей детей студенткой

Опубликованы кадры судебного заседания с участием сбившей детей на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево. Студентка Валерия Башкирова не заметила их.

На кадрах из зала суда она вместе со своим адвокатом внимательно слушает речь судьи. Конкретная мера пресечения на данный момент еще не оглашена.

Напомним, старшие из трех детей, два мальчика пяти и трех лет, скончались после происшествия в больнице. У девятимесячной девочки диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, ей оказывается медицинская помощь.