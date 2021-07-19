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В дни авиасалона МАКС-2021 запустят более трехсот дополнительных электричек

Валентина Пескова
19:35 19.07.2021
Поезда до Жуковского будут отправляться с Казанского вокзала до остановочных пунктов - Отдых или Есенинская.
В дни авиасалона МАКС-2021 запустят более трехсот дополнительных электричек
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Около 350 дополнительных пригородных электропоездов начнут ходить между Москвой и Жуковским на время проведения авиасалона МАКС-2021 с 23-25 июля. В этом году в мероприятии заявлены к участию - 291 зарубежная компания из 56 стран.

«Назначим 344 дополнительных пригородных поезда, чтобы быстро и удобно добраться из Москвы», - сообщили в паблике «РЖД».

Как указывается, электрички на МАКС отправятся с Казанского вокзала и проследуют до платформ «Отдых» или «Есенинская». Некоторые регулярные поезда для удобства пассажиров также будут делать на этих станциях дополнительные остановки.

В РЖД напомнили пассажирам, что авиасалон МАКС проводится в России с 1993 года и входит в десятку крупнейших мировых авиа-форумов.

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