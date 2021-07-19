Ростех опубликовал видео с «лицом» новейшего самолета для МАКС-2021

Ростех опубликовал видео перед демонстрацией принципиально нового военного самолета, на котором видна носовая часть машины. Ролик размещен на официальном YouTube-канале корпорации.

На видео впервые показаны контуры самолета анфас. Кроме того, раскрыты однодвигательный тип комплектации и компания-разработчик самолета.

Показ техники намечен на вторник, 20 июля, и состоится в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Местом проведения авиасалона станет, как и в прежние годы, подмосковный Жуковский.

Ранее Ростех разместил на своей странице в социальной сети Facebook картинку с частью фюзеляжа истребителя. Также в аккаунте корпорации появлялась фотография боевой машины, где корпус самолета, показ которого ожидается уже завтра, закрыт специальным чехлом.