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Ростех опубликовал видео с «лицом» новейшего самолета для МАКС-2021

Анна Берестовая
00:25 19.07.2021
Госкорпорация Ростех показала видео с новейшим российским истребителем перед предстоящим МАКС-2021.
Ростех опубликовал видео с «лицом» новейшего самолета для МАКС-2021
© Фото: Ростех YouTube
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Ростех опубликовал видео перед демонстрацией принципиально нового военного самолета, на котором видна носовая часть машины. Ролик размещен на официальном YouTube-канале корпорации.

На видео впервые показаны контуры самолета анфас. Кроме того, раскрыты однодвигательный тип комплектации и компания-разработчик самолета.

Показ техники намечен на вторник, 20 июля, и состоится в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Местом проведения авиасалона станет, как и в прежние годы, подмосковный Жуковский. 

Ранее Ростех разместил на своей странице в социальной сети Facebook картинку с частью фюзеляжа истребителя. Также в аккаунте корпорации появлялась фотография боевой машины, где корпус самолета, показ которого ожидается уже завтра, закрыт специальным чехлом.

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