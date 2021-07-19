Посетители МАКС-2021 смогут увидеть работу космического сканера

Посетители стенда холдинга «Российские космические системы» на авиасалоне МАКС-2021 могут наблюдать за реальной циклограммой сеанса спутниковой съемки орбитальной аппаратурой МСУ-ГС. Эта возможность будет предоставлена космической съемочной аппаратурой для перспективных спутников дистанционного зондирования Земли.

«Стабильное охлаждение фотоприемников до температур 80-82 К позволяет получать изображения безупречного качества. Теперь эти решения используются при разработке приборов для следующих спутников ДЗЗ», - отметил руководитель сектора системного проектирования и информационного сопровождения многозональных сканирующих устройств РКС Александр Зайцев.

Первый раз аппаратура такого уровня начала спутниковый мониторинг планеты в марте этого года при помощи российского гидрометеорологического спутника серии «Арктика-М». Это позволило метеорологам создавать более детализированные прогнозы погоды, а также проводить суда через Севморпуть даже в условиях полярной ночи.