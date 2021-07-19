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Голикова пообещала обеспечить россиян диагностикой против завоза инфекций к 2024 году

Светлана Иванова
17:53 19.07.2021
Для этих целей планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах, построить новые лаборатории, а также модернизировать старые.
Голикова пообещала обеспечить россиян диагностикой против завоза инфекций к 2024 году
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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К  2024 году большинство российских граждан получат доступ к экспресс-диагностике инфекций на пунктах пропусках страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Она уточнила, что меры будут направлены на предотвращение завоза инфекций в страну.

Для этих целей планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах. В частности, будут построены новые лаборатории, а также модернизированы старые.

«И уже к 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска», - отметила Голикова.

Она подчеркнула, что для 80% россиян станет доступной быстрая и качественная своевременная диагностика инфекций. В частности, установить инфицирование заболевания можно будет всего за  24 часа.

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