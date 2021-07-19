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Путин попросил главу Минздрава обратить внимание на удовлетворенность россиян медпомощью

Алексей Курильченко
17:59 19.07.2021
Президент России призвал Минздрав предоставить показатель удовлетворенности россиян медицинскими услугами.
Путин попросил главу Минздрава обратить внимание на удовлетворенность россиян медпомощью
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко обратить внимание на то, насколько россияне удовлетворены качеством медицинской помощи. Об этом глава государства заявил в ходе совета по стратегическому развитию и проектам.

«Вот вы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения, деньги очень приличные там - свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы... Я постоянно говорю о том, что нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества, реальные результаты для людей», - сказал президент.

Ранее Мурашко заявил о необходимости исключить в день вакцинации от коронавируса походы в баню и употребление алкоголя. По его словам, иммунобиологический препарат может вызвать даже больший дискомфорт, чем любая другая более привычная инъекция.

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