Путин попросил главу Минздрава обратить внимание на удовлетворенность россиян медпомощью
Президент России Владимир Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко обратить внимание на то, насколько россияне удовлетворены качеством медицинской помощи. Об этом глава государства заявил в ходе совета по стратегическому развитию и проектам.
«Вот вы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения, деньги очень приличные там - свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы... Я постоянно говорю о том, что нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества, реальные результаты для людей», - сказал президент.
Ранее Мурашко заявил о необходимости исключить в день вакцинации от коронавируса походы в баню и употребление алкоголя. По его словам, иммунобиологический препарат может вызвать даже больший дискомфорт, чем любая другая более привычная инъекция.