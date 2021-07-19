Врачи назвали признаки обезвоживания, требующие экстренной помощи

Во время жаркой погоды нормы потребления воды увеличиваются. В противном случае высоки риски развития обезвоживания, которое можно определить по ряду признаков. На необходимость восполнить объем жидкости в организме указывают чувство сильной жажды, темно-желтая или едкая моча, головокружение, усталость, сухость во рту, губах и глазах, а также редкое мочеиспускание (менее четырех раз в день), пишет газета Express.

К числу тех, кто находится в группе риска из-за быстрого развития обезвоживания, - люди с диабетом, страдающие от алкоголизма и кишечных проблем, а также активно занимающиеся спортом.

В тяжелых случаях людям может потребоваться срочная медицинская помощь из-за обезвоживания. Понять это можно по ощущению очень сильной усталости, дезориентации, развитию стойкого головокружения, отсутствию мочеиспускания в течение дня, слабому или учащенному пульсу и судорогам.

Как предупреждают врачи, частое или продолжительное обезвоживание может стать причиной развития множества проблем со здоровьем, в том числе недостатка питательных веществ или кислорода, инфекций мочевыводящих путей, образования камней в почках, почечной недостаточности и даже дегидратационного шока.