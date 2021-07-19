Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи назвали признаки обезвоживания, требующие экстренной помощи

Светлана Иванова
17:18 19.07.2021
На необходимость оказания срочной медицинской помощи из-за обезвоживания указывает чувство сильной усталости, дезориентация, развитие стойкого головокружения, отсутствие мочеиспускания в течение дня, слабый или учащенный пульс и судороги.
Врачи назвали признаки обезвоживания, требующие экстренной помощи
© Фото: Ivan Makeev, Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
Читайте нас на:

Во время жаркой погоды нормы потребления воды увеличиваются. В противном случае высоки риски развития обезвоживания, которое можно определить по ряду признаков. На необходимость восполнить объем жидкости в организме указывают чувство сильной жажды, темно-желтая или едкая моча, головокружение, усталость, сухость во рту, губах и глазах, а также редкое мочеиспускание (менее четырех раз в день), пишет газета Express.

К числу тех, кто находится в группе риска из-за быстрого развития обезвоживания, - люди с диабетом, страдающие от алкоголизма и кишечных проблем, а также активно занимающиеся спортом.

В тяжелых случаях людям может потребоваться срочная медицинская помощь из-за обезвоживания. Понять это можно по ощущению очень сильной усталости, дезориентации, развитию стойкого головокружения, отсутствию мочеиспускания в течение дня, слабому или учащенному пульсу и судорогам.

Как предупреждают врачи, частое или продолжительное обезвоживание может стать причиной развития множества проблем со здоровьем, в том числе недостатка питательных веществ или кислорода, инфекций мочевыводящих путей, образования камней в почках, почечной недостаточности и даже дегидратационного шока.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.