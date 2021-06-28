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Эксперт назвала способы избежать обезвоживания организма во время жары

Светлана Иванова
10:44 28.06.2021
Специалист призвала пить воду Сасси и ягодные настои, притом ограничить потребление чая и кофе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Чтобы не допустить обезвоживания организма во время жаркой погоды, стоит соблюдать питьевой режим, причем употреблять нужно обычную питьевой воду, избегая мочегонных трав и ограничивая количество чая и кофе. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала нутрициолог Татьяна Скирда.

«Пить надо ту воду, которая на какое-то время останется в организме, то есть, желательно не пить мочегонных трав, это та вода, которая быстро покинет организм, кофе и чаи ограничить. Чистая хорошая вода, можно сдобрить ее лимоном, делать настои из ягод (брусника, клюква)», - указала эксперт.

Она посоветовала делать ягодные настои без сахара, отдавая предпочтение сладким ягодам, если брусника и клюква кажутся слишком кислыми.

Также нутрициолог поделилась рецептом приготовления чудодейственного для употребления в зной напитка – воды Сасси.

«Еще очень хороша вода, она считается щелочной и пьется очень хорошо и удачно – это вода Сасси. По имени женщины, которая ее придумала. Чистая вода, огурцы без кожицы наслаиваются, лимон, мята, имбирь. Все это заливается водой и в течение дня это можно просто заливать туда водички и пить, в конце дня выкидывается. Очень хорошая вода», - пояснила специалист.

Также Скирда призвала во время жаркой погоды ограничить употребление соли, чтобы избежать отеков, потому что в этот период человек естественным образом выпивает больше обычного. В целом, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара, стоит по возможности находиться в тени и избегать душных помещений.

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