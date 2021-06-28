Эксперт назвала способы избежать обезвоживания организма во время жары

Чтобы не допустить обезвоживания организма во время жаркой погоды, стоит соблюдать питьевой режим, причем употреблять нужно обычную питьевой воду, избегая мочегонных трав и ограничивая количество чая и кофе. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала нутрициолог Татьяна Скирда.

«Пить надо ту воду, которая на какое-то время останется в организме, то есть, желательно не пить мочегонных трав, это та вода, которая быстро покинет организм, кофе и чаи ограничить. Чистая хорошая вода, можно сдобрить ее лимоном, делать настои из ягод (брусника, клюква)», - указала эксперт.

Она посоветовала делать ягодные настои без сахара, отдавая предпочтение сладким ягодам, если брусника и клюква кажутся слишком кислыми.

Также нутрициолог поделилась рецептом приготовления чудодейственного для употребления в зной напитка – воды Сасси.

«Еще очень хороша вода, она считается щелочной и пьется очень хорошо и удачно – это вода Сасси. По имени женщины, которая ее придумала. Чистая вода, огурцы без кожицы наслаиваются, лимон, мята, имбирь. Все это заливается водой и в течение дня это можно просто заливать туда водички и пить, в конце дня выкидывается. Очень хорошая вода», - пояснила специалист.

Также Скирда призвала во время жаркой погоды ограничить употребление соли, чтобы избежать отеков, потому что в этот период человек естественным образом выпивает больше обычного. В целом, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара, стоит по возможности находиться в тени и избегать душных помещений.