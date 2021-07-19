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Ученые объяснили, от чего зависит уровень антител у переболевших коронавирусом

Светлана Иванова
15:55 19.07.2021
Исследователи призвали с осторожностью сравнивать оценки уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов.
Ученые объяснили, от чего зависит уровень антител у переболевших коронавирусом
© Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, Globallookpress
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Тип теста оказывает сильное влияние на показатели антител у переболевших COVID-19. Об этом предупредили ученые из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона, которые провели тестирование на антитела к коронавирусу всем жителям небольшого города в Италии. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Чтобы отследить уровень антител у населения городка Во, в котором проживает около трех тысяч человек, использовались три различных теста. Оказалось, что абсолютные показатели очень сильно зависели от типа теста, при этом сами антитела, как правило, на протяжении девяти месяцев сохранялись на высоком уровне как у людей, перенесших заболевание в тяжелой форме, так и переболевших в легкой или бессимптомной форме.

В частности, высокий уровень антител был у 98,8% людей. Согласно выводам ученых, сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции. При этом горожан тестировали на антитела трижды в 2020 году: в феврале-марте, мае и ноябре. Различные тесты при этом выявляли антитела, реагирующие на разные части вируса. Этим и объясняются различия титров в зависимости от применяемых тестов.

Опираясь на выводы работы, ученые призвали с осторожностью сравнивать оценки уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время.

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