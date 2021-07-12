Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые усомнились в формировании антител в результате легких форм COVID-19

Виктория Ивашечкина
16:10 12.07.2021
Исследователи изучили данные о распространении инфекции среди спортсменов Бундеслиги.
Ученые усомнились в формировании антител в результате легких форм COVID-19
© Фото: Robert Michael, ZB, Globallookpress
Читайте нас на:

Ученые из Германии проследили за распространением SARS-CoV-2 среди футболистов Бундеслиги и пришли к выводу, что в ряде случаев легкие формы COVID-19 не приводят к развитию полноценной иммунной реакции.

«Наблюдения показали, что вирус может временно колонизировать тело его бессимптомных носителей, и при этом он часто не вызывает системную иммунную реакцию», - прокомментировали эксперты, передает medRxiv

Ученые объясняют, что весной 2020 года все национальные футбольные чемпионаты Европы были приостановлены после того, как началась пандемия. В мае 2020 года часть футбольных лиг возобновили свою работу после внедрения мер. В их число входили регулярные тесты на РНК коронавируса для игроков.

Данные были использованы группой немецких ученых под руководством Барбары Гертнер, профессора Саарского университета в Хомбурге. Эксперты хотели выяснить, может ли коронавирус распространяться бессимптомным путем.

Немецкие ученые подчеркнули, что врачи чаще всего перестают делать ПЦР-тесты после обнаружения РНК коронавируса в организме пациентов и сразу же переходят к их лечению.

Именно это не позволяло медикам понять, исчезали ли все следы SARS-CoV-2 из организма носителей легких форм COVID-19 еще до того, как у них успел возникнуть иммунитет.

Как говорится в исследовании, вторую половину 2020 года врачи выявили 98 случаев заражений коронавирусом среди 1,7 тыс. футболистов. При этом 11 из них пережили бессимптомную форму COVID-19. Только первый ПЦР-тест давал положительный результат, а последующие два были отрицательными.

В результате исследования выяснилось, что лишь у одного игрока из одиннадцати сформировался иммунитет к COVID-19. У остальных отсутствовали как антитела к SARS-CoV-2, так и клетки иммунной системы, способные реагировать на частицы возбудителя COVID-19.

При этом как именно это произошло, эксперты пока не могут сказать. Однако исследователи заявили, что особенность развития бессимптомных форм коронавируса следует учитывать при диагностике и лечении заболевания.

Ранее эксперт рассказала, почему человеку необязательно знать свой штамм коронавируса. Подчеркивалась необходимость тренировать иммунитет, чтобы понизить шансы заболеть. Одним из таких способов тренировки является вакцинация, считает эксперт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:15 В стране и мире
В Германии заявили, что вторая нитка «Северного потока - 2» почти завершена
15:12 В стране и мире
Видео
Экс-пилот объяснил состоянием аффекта поступок открывшего аварийный люк на взлетной полосе в Шереметьево
13:28 В стране и мире
В Германии выдали все разрешения на строительство «Северного потока - 2»
13:16 В стране и мире
Видео
МИД России: США уходят из Афганистана в спешке, побросав много техники и оборудования
10:41 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре предостерегли россиян от «теплового стресса»
Популярное
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Видео
Под Геленджиком море окрасилось в красный цвет
Названы пять распространенных ошибок в уходе за зубами
СМИ: подруга МакSим заявила об ухудшении состояния певицы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов США над Черным морем
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.