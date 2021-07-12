Ученые усомнились в формировании антител в результате легких форм COVID-19

Ученые из Германии проследили за распространением SARS-CoV-2 среди футболистов Бундеслиги и пришли к выводу, что в ряде случаев легкие формы COVID-19 не приводят к развитию полноценной иммунной реакции.

«Наблюдения показали, что вирус может временно колонизировать тело его бессимптомных носителей, и при этом он часто не вызывает системную иммунную реакцию», - прокомментировали эксперты, передает medRxiv.

Ученые объясняют, что весной 2020 года все национальные футбольные чемпионаты Европы были приостановлены после того, как началась пандемия. В мае 2020 года часть футбольных лиг возобновили свою работу после внедрения мер. В их число входили регулярные тесты на РНК коронавируса для игроков.

Данные были использованы группой немецких ученых под руководством Барбары Гертнер, профессора Саарского университета в Хомбурге. Эксперты хотели выяснить, может ли коронавирус распространяться бессимптомным путем.

Немецкие ученые подчеркнули, что врачи чаще всего перестают делать ПЦР-тесты после обнаружения РНК коронавируса в организме пациентов и сразу же переходят к их лечению.

Именно это не позволяло медикам понять, исчезали ли все следы SARS-CoV-2 из организма носителей легких форм COVID-19 еще до того, как у них успел возникнуть иммунитет.

Как говорится в исследовании, вторую половину 2020 года врачи выявили 98 случаев заражений коронавирусом среди 1,7 тыс. футболистов. При этом 11 из них пережили бессимптомную форму COVID-19. Только первый ПЦР-тест давал положительный результат, а последующие два были отрицательными.

В результате исследования выяснилось, что лишь у одного игрока из одиннадцати сформировался иммунитет к COVID-19. У остальных отсутствовали как антитела к SARS-CoV-2, так и клетки иммунной системы, способные реагировать на частицы возбудителя COVID-19.

При этом как именно это произошло, эксперты пока не могут сказать. Однако исследователи заявили, что особенность развития бессимптомных форм коронавируса следует учитывать при диагностике и лечении заболевания.

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