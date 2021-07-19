Эксперты рассказали, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела

Специалисты медицинских лабораторий рассказали, как в России избежать ошибок при сдаче тестов на антитела к COVID-19.

По словам экспертов, чтобы получить корректные данные о динамике количества антител к коронавирусной инфекции, необходимо сдавать количественный тест в одних и тех же лабораториях, используя одинаковые тест-системы.

Количественные тесты показывают концентрацию антител и позволяют оценить изменение их уровня в крови. Качественные тесты показывают, есть ли у человека антитела к коронавирусу в целом, передает РБК.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Министерству промышленности и торговли и Министерству здравоохранения произвести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19 для актуализации данных об остатках. Таким образом удастся сделать прогноз потребности и создать резерв.