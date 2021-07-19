Бесполезно просто лежать на солнцепеке: врач раскрыла секрет выработки витамина D

Выработка витамина D в коже происходит только во время движения. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-педиатр высшей категории, к.м.н. Марина Мамаева.

«Есть определенное условие, о котором люди не знают. Витамин D вырабатывается в организме только при движении. Это закон. Когда люди лежат на солнцепеке просто обездвиженные на пляже - это абсолютно бесполезная процедура», - пояснила специалист.

Она отметила, что для выработки витамина D полезны игры на свежем воздухе, как для детей, так и для взрослых.

«Человек должен двигаться, поэтому полезны для детишек игры на свежем воздухе, а для взрослых людей - какие-то игры подвижные, спортивные занятия. Скажем, пляжный волейбол», - указала врач.

Доктор добавила, что в день достаточно находиться под солнечными лучами около 30-40 минут, чтобы получить необходимую дозу провитамина D, который является предшественником солнечного витамина, и дальше уже внутри организма идут превращения этого метаболита.

Специалист также уточнила, что витамин D практически не способен накапливаться, вещество быстро расходуется организмом и постоянно требует нового притока.