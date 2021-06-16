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Косметолог рассказала, кому нужно отказаться от загара

Анна Касаткина
05:56 16.06.2021
Солнечные ванные противопоказаны после определенных косметических процедур и при заболеваниях кожи.
Косметолог рассказала, кому нужно отказаться от загара
© Фото: Jesse Schoff, Unsplash
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Желающим приобрести красивый загар следует помнить о том, что существуют серьезные противопоказания для солнечных ванн. Об этом предупредила косметолог, бьюти-нутрициолог, тренер по омоложению Анна Кугук.

По ее словам, две недели нельзя загорать практически после любых пилингов, уменьшающих слой эпидермиса, иначе не избежать нежелательной пигментации. Перед выходом на солнце не следует пользоваться косметикой к кислотами, лучше оставить ее на осенне-зимний период или использовать только на ночь, отметила Кугук. В разговоре с радио Sputnik она также добавила, что загорать нельзя при розацеа - аутоиммунном заболевании, характеризующимся покраснением кожных покровов.

Косметолог пояснила, что для эффективной защиты от солнца следует наносить солнцезащитные кремы, если ультрафиолетовый индекс (УФ, UV) 4 и выше. Этот показатель отражается в любом приложении погоды для смартфона, уточнила она.

«Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации», - подчеркнула Кугук.

Не имеющим противопоказаний специалист посоветовала загорать до 10 утра либо после 17 часов, а в остальные часы находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средства.

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