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В МЧС напомнили москвичам о правилах безопасности в жару

Ян Брацкий
07:22 19.06.2021
Особое внимание спасатели рекомендовали уделить детям, которые чаще взрослых игнорируют правила безопасности на солнце.
В МЧС напомнили москвичам о правилах безопасности в жару
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress
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Специалисты МЧС напомнили москвичам о правилах безопасного отдыха у воды. По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя будет очень жаркой и солнечной, поэтому тысячи человек могут отправиться на пляж, где существует риск получить серьезные солнечные ожоги или тепловой удар.

«Правильное время для загара - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00. Прежде чем загорать, нужно воспользоваться солнцезащитным кремом, а после посещения пляжа - принять душ и протереть тело лосьоном после загара», - приводит ТАСС рекомендации ведомства.

Интенсивность загара также зависит от близости воды, напомнили в МЧС. Спасатели рекомендуют чаще переворачиваться на шезлонге и пить больше жидкости. Также необходимо позаботиться о защите глаз и головы от солнца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приходе в столичный регион сильной жары. В Москве с 19 по 24 июня температура может повыситься до +34°C. Температура будет выше нормы на 6-7°C, отметил синоптик. По словам Вильфанда, ночью отдохнуть от жары также не удастся.

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