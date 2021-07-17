Росгидромет предупредил жителей Центральной России о похолодании

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в регионах Центральной России ожидается похолодание, пройдут дожди и грозы. Об этом ТАСС сообщила начальник ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина. По ее словам, погода в этот период будет переменчивая.

«Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду температура будет в пределах 24-26 градусов. Но уже в конце следующей (Рабочей – Прим. ред.) недели у нас опять будет больше солнца, и температура будет пробиваться до 27-29 градусов», – уточнила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» предупредил жителей столицы о заметном понижении температуры на следующей неделе.

В Москве в середине этой недели был объявлен предпоследний «оранжевом» уровне погодной опасности. Неблагоприятные метеоусловия в столице действуют с 7 июля.