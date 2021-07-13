Россиян предупредили о «махровой» жаре и «мешках холода»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе. При этом в Сибири будет холодно.

«Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы», - подчеркнул Вильфанд.

По словам синоптика, на Дальнем Востоке температура также ожидается очень высокая, причем не только на юге, но и на севере, передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет «мешок холода». На данной территории температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погоду в столичном регионе продолжает формировать солнечный, абсолютно сухой и очень жаркий антициклон со средней температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы.