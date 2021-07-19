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В ЦБ дали инструкцию по возврату украденных мошенниками денег

Светлана Иванова
10:50 19.07.2021
Нужно немедленно обратиться в банк и написать соответствующее заявление, а также обратиться в полицию, рассказали в Департаменте информационной безопасности регулятора.
В ЦБ дали инструкцию по возврату украденных мошенниками денег
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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При краже денег с банковского счета нужно немедленно обратиться в банк и написать соответствующее заявление, после чего кредитная организация должна вернуть похищенные средства. Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, ссылаясь на российское законодательство.

Однако специалист в комментарии радио Sputnik обратил внимание на существование некоторых нюансов.
В частности, если клиент банка под влиянием мошенников сам совершает действие, вернуть украденные деньги сложнее.

«Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее», - пояснил эксперт.

Он указал, что речь идет о добровольной передаче злоумышленникам персональных или банковских данных.

«Человек сам совершил платеж или сам совершил действие для того, чтобы передать пин-код, или код из SMS, или что-то еще, что позволяет совершать операцию», - отметил Сычев.

По его словам, в данном случае происходит нарушение договора с банком, в том числе условий использования того или иного банковского продукта.
Как посоветовал представитель Центробанка, пострадавшим от действий мошенников стоит обратиться с заявлением не только банк, но и в полицию, тогда возврат средств будет происходить в судебном порядке.

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