В ЦБ дали инструкцию по возврату украденных мошенниками денег

При краже денег с банковского счета нужно немедленно обратиться в банк и написать соответствующее заявление, после чего кредитная организация должна вернуть похищенные средства. Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, ссылаясь на российское законодательство.

Однако специалист в комментарии радио Sputnik обратил внимание на существование некоторых нюансов.

В частности, если клиент банка под влиянием мошенников сам совершает действие, вернуть украденные деньги сложнее.

«Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее», - пояснил эксперт.

Он указал, что речь идет о добровольной передаче злоумышленникам персональных или банковских данных.

«Человек сам совершил платеж или сам совершил действие для того, чтобы передать пин-код, или код из SMS, или что-то еще, что позволяет совершать операцию», - отметил Сычев.

По его словам, в данном случае происходит нарушение договора с банком, в том числе условий использования того или иного банковского продукта.

Как посоветовал представитель Центробанка, пострадавшим от действий мошенников стоит обратиться с заявлением не только банк, но и в полицию, тогда возврат средств будет происходить в судебном порядке.