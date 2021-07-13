ЦБ призвал банки простить кредиты пострадавшим от наводнений в Крыму и Сочи

Банк России попросил банки и микрофинансовые организации реструктурировать кредиты людям, которые пострадали в результате наводнений в Крыму и Краснодарском крае. Часть заемов предлагается и вовсе простит. Соответствующее письмо регулятор направил в ряд банков и МФО, сообщает РБК.

Согласно рекомендации ЦБ, финансовым организациям рекомендуется реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку клиентам, столкнувшимся с разгулом стихии, а также и не взыскивать с них заложенное под кредиты имущество.

Центробанк просит принимать «возможные меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой».

Эту реструктуризацию также предлагается не учитывать в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика в бюро кредитных историй.

Письмо ЦБ не носит обязательного характера для банков и МФО, однако ряд из них уже выразили готовность идти на реструктуризации долгов для пострадавших от наводнения жителей. В финансовых организациях отметили, что основанием про поиска мер по урегулированию обязательств по кредитам должно стать обращение граждан.