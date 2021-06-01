Юрист назвал фразу, которой можно обезоружить телефонных мошенников

В современном мире цифровые технологии очень быстро развиваются, благодаря чему на онлайн-режим переходят многие сферы нашей жизни. Не стоят на месте и мошенники, которые совершенствуют разные преступные схемы с личными данными и сбережениями граждан. В связи с этим, любому человеку, обращающемуся в банк или госструктуры по телефону или онлайн, следует обязательно убедиться, что он взаимодействует с реальными специалистами, а не со злоумышленниками. Такую рекомендацию дал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его мнению, основной задачей мошенников является вовлечение жертвы в их игру, причем сделать они это стремятся таким образом, чтобы потенциальный потерпевший ни в чем не сомневался и выполнил все нужные преступникам действия. Достигается это при помощи определенной модели беседы.

«У нее (у жертвы - прим. ред.) не должно быть ни времени, ни условий для того, чтобы задуматься. Создается ситуация цейтнота, нехватки времени. Это может быть связано, например, с неприятной ситуацией, в которую попал родственник, угрозой хищения средств с банковского счета или приобретением "суперлекарства", которого-то и "остался всего один флакон"», - рассказал специалист агентству «Прайм».

Он добавил, что не стоит поддаваться эмоциям при таких звонках, а нужно сразу прекратить разговор. При этом юрист посоветовал во время телефонной беседы не употреблять слова и фразы подтверждающего характера, поскольку они могут быть зафиксированы и в дальнейшем использованы от вашего имени для одобрения финансовых операций либо для приобретения товаров. То есть, нельзя вслух произносить свои имя, фамилию, отчество. Также не следует говорить слова «да», «подтверждаю», «согласен», «разрешаю» и так далее.

«Вместо этого, уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: "Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и т.д. и кладем трубку», - объяснил Соловьев.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству одной из крупных компаний Алексей Сизов рассказал, с каких номеров обычно звонят мошенники россиянам.