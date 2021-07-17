ОПК Ростех показал часть фюзеляжа нового истребителя Анна Касаткина Новый легкий многоцелевой истребитель покажут на авиасалоне МАКС-2021. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Изображение части фюзеляжа новейшего российского истребителя, который Ростех представит в рамках международного авиасалона МАКС-2021, появилось на страничке госкорпорации в Facebook. «Черные чехлы – это очень заманчиво, но детали всегда интереснее», – говорится в подписи к изображению. Новый легкий многоцелевой истребитель с одним реактивным двигателем представят на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Пока известно, что новый самолет обладает сверхзвуковой скоростью и малозаметен на радарах, его масса не превышает 18 тонн. Ранее Ростех разместил в социальной сети снимок нового самолета, закрытого чехлом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика