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Ростех показал часть фюзеляжа нового истребителя

Анна Касаткина
17:36 17.07.2021
Новый легкий многоцелевой истребитель покажут на авиасалоне МАКС-2021.
Ростех показал часть фюзеляжа нового истребителя
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Изображение части фюзеляжа новейшего российского истребителя, который Ростех представит в рамках международного авиасалона МАКС-2021, появилось на страничке госкорпорации в Facebook.

«Черные чехлы – это очень заманчиво, но детали всегда интереснее», – говорится в подписи к изображению.

Новый легкий многоцелевой истребитель с одним реактивным двигателем представят на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Пока известно, что новый самолет обладает сверхзвуковой скоростью и малозаметен на радарах, его масса не превышает 18 тонн.

Ранее Ростех разместил в социальной сети снимок нового самолета, закрытого чехлом.

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