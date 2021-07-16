За семью чехлами: опубликовано фото новейшего самолета для МАКС-2021

Госкорпорация «Ростех» разместила на странице в Facebook снимок нового самолета, который, как было ранее анонсировано, станет главной премьерой международного авиационно-космического салона МАКС-2021. На фотографии боевая машина закрыта чехлом.

О том, что Объединенная авиастроительная корпорация представит принципиально новый самолет в первый день работы авиасалона, стало известно во вторник, 13 июля.

Напомним, что в этом году МАКС-2021 отмечает свое 15-летие. Выставка запланирована на 20-25 июля, она состоится в подмосковном Жуковском. Все мероприятия будут проведены со всеми необходимыми мерами по борьбе с распространением COVID-19.