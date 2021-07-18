СМИ предрекли Германии наводнение «исторического масштаба»

Населению юго-востока Германии грозит наводнение «исторического масштаба». С такими заголовками сегодня вышли многие местные газеты. Одна из них - Focus Online, опросила экспертов.

Согласно их выводам, сегодня ночью уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Некоторые жилые дома вблизи этих водоемов уже подтоплены. В реке Берхтесгаденер Ахе специалисты фиксируют превышение ожидаемого подъема уровня воды на 1,5 метра.

Последние несколько дней западные и юго-западные регионы Германии подверглись сильному наводнению. Их вызвали проливные дожди. Стихия разрушила несколько домов, более 140 граждан погибли, сотни человек числятся пропавшими без вести. Пока спасатели пытаются привести в порядок разрушенную инфраструктуру, непогода продолжает бушевать.