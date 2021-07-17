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Число погибших в результате наводнения в Германии увеличилось до 141

Виктория Ивашечкина
19:56 17.07.2021
В районе Арвайлер на западе страны пострадали в общей сложности 670 человек.
Число погибших в результате наводнения в Германии увеличилось до 141
© Фото: Anthony Dehez Belga News Agency Globallookpress
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Число погибших в результате наводнения на западе Германии возросло до 141 человека.

Так, в земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии увеличилось до 98. В Северном Рейне-Вестфалии погибли по меньшей мере 43 человека. По последним данным, в районе Арвайлер на западе страны пострадали в общей сложности 670 человек, передает Tagesschau.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит зону бедствия на западе страны. Кроме того, в минобороны ФРГ объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения. Сильные дожди продолжаются в Германии с 11 июля из-за циклона «Бернд».

Несколькими часами ранее сообщалось, что число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133. Свыше тысячи человек все еще числятся пропавшими без вести

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