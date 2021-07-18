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Экипаж МКС обнаружил несколько новых мест утечки воздуха

Ян Брацкий
03:27 18.07.2021
Утечка воздуха с МКС незначительная и не представляет угрозы для жизни и здоровья космонавтов.
Экипаж МКС обнаружил несколько новых мест утечки воздуха
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com
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Специалисты определили несколько возможных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Экипаж станции сумел справиться с тремя из них, закрыв их специальными накладками и обработав герметизирующим раствором. Об этом рассказал представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

«Эксперты из России и NASA использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест, и накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки», - приводит РИА Новости слова Уэста.

В настоящее время утечка воздуха с борта МКС не представляет угрозы для жизни и здоровья космонавтов, уточнил он. Незначительная потеря воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Еще год спустя экипаж обнаружил первую трещину в одной из камер российского модуля. В марте 2021 года трещину заделали. Вскоре стало известно о втором повреждении, которое заделали в марте. Утечка воздуха значительно сократилась, но не исчезла. Экипаж станции занялся поиском других возможных трещин и их попутной герметизацией.

Для компенсации утечки с МКС, станцию регулярно наддувают воздухом, азотом и кислородом, запасы которого есть на борту и доставляются с Земли. В настоящее время на околоземной орбите работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, француза Тома Песке, японского астронавта Акихико Хосиде и американцев Марка Ванде Хая, Меган МакАртур и Шейна Кимброу.

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