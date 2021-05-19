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«Счет придет большой»: космонавт Сергей Кудь-Сверчков оценил критичность утечки воздуха с МКС

Ян Брацкий
17:16 19.05.2021
Небольшая утечка воздуха на Международной космической станции была зафиксирована в сентябре 2019 года, после чего аварийный отсек пришлось изолировать. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: WikiImages, Pixabay
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Российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков рассказал «Звезде» о нештатных ситуациях на Международной космической станции (МКС). По его словам, профессионализм экипажа позволяет справляться с любыми из них. Утечка воздуха на МКС, наделавшая много шума в СМИ, на деле оказалась мелкой неприятностью и не более.

«Ситуация была не опасная. Я бы сравнил ее с утечкой из крана, когда вода капает. Соседей не зальете, но счет в конце месяца придет большой. Примерно то же самое и с утечкой на станции. Ее объемы были далеки от критических значений, но потеря атмосферы сама по себе нуждалась в устранении. Страха не было, ситуация была контролируемая», - заверил космонавт-испытатель.

При этом Кудь-Сверчков отметил, что утечка произошла в российском модуле, который является зоной ответственности российского экипажа. Астронавтов NASA к ремонтным работам не привлекали, хотя теоретически такая возможность была, добавил россиянин.

Между тем космонавты МКС закрыли люк в отсек российского модуля «Звезда», из которого утекает воздух. Промежуточная камера будет изолирована до прибытия на станцию очередного грузового корабля «Прогресс МС-17», запуск которого запланирован на 30 июня.

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