Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС

Россия совместно с Соединенными Штатами создали рабочую группу для поиска утечки воздуха на Международной космической станции в российском модуле «Звезда». Об этом сообщила представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.

По ее словам, в американском космическом агентстве сейчас готовят к отправке на станцию тензометры - приборы для измерения деформаций. Аппараты установят в российском модуле «Звезда», чтобы найти отверстия, через которые уходит кислород.

По предварительным данным, приборы доставят на орбиту уже в июне. В NASA отметили, что времени для поисков достаточно.

По словам специалистов, непосредственной угрозы безопасности экипажу или самой МКС нет, поскольку запасов воздуха на станции достаточно. Кроме того, кислород постоянно подвозят на грузовых кораблях.