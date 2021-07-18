Спорт Министр спорта РФ прокомментировал решение CAS по делу пловцов Андрусенко и Кудашева Анна Берестовая Глава министерства спорта РФ посчитал объективным решение CAS по делу российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио. © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press Читайте нас на: Решение CAS снять с российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко временное отстранение от участия в соревнованиях является объективным. Соответствующую оценку произошедшему дал министр спорта России Олег Матыцин. Глава министерства отдельно выделил профессиональную и оперативную работу защиты спортсменов, а также Всероссийской федерации плавания. Матыцин выразил мнение, что в соответствующих ситуациях грамотное юридическое сопровождение процесса имеет большое значение. «Главное, что обеспечено участие наших спортсменов на Олимпиаде в Токио, желаю им здоровья, удачи и побед», - цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию, последовавшую в ответ на объявленное в среду временное отстранение российских пловцов в связи с обвинениями WADА. Благодаря такому решению спортсмены смогут стать участниками Олимпиады в Токио. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика