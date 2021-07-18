CAS удовлетворил апелляцию по дел пловцов Андрусенко и Кудашева

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Они смогут выступить на Олимпийских играх. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Несколькими днями ранее стало известно, что призер чемпионатов мира Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных WADА.

«Апелляция удовлетворена, наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио», - отметил Сальников.

Ранее в федерации плавания заявили, что будут бороться за возможность российских пловцов выступить на ОИ. При этом министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что российские пловцы смогут выступить в Токио.

