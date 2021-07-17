Сбитый женщиной на иномарке в Москве пятилетний мальчик умер

Находившийся в коме пятилетний ребенок, которого сбила на пешеходном переходе в Москве водитель иномарки, скончался. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«Мальчик, доставленный сегодня вертолетом в медучреждение после ДТП, скончался», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Трагедия произошла накануне, 16 июля. Тогда водитель иномарки на улице Авиаторов сбила троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшим в аварии детям 9 месяцев, 4 года и 5 лет.

Как уточнялось, мальчик пяти лет получил наиболее серьезное повреждение - перелом основания черепа. С места аварии его эвакуировали в медучреждение на вертолете.